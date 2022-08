Republikein ontdekt dat anti-abortuswetgeving gevaarlijk is voor vrouwen

24 aug. 2022 - 8:19

Dit verschrikkelijke voorbeeld toont hoezeer de nuance én ook simpele wetenschap mist in deze discussie. In Nederland zal in zo'n geval de arts altijd de veiligheid en gezondheid van de vrouw laten prevaleren. Zelfs als de moeder in kwestie liever wil dat het ongeboren kind blijft leven, boven haar zelf. In sommige Amerikaanse staten hebben artsen dit soort vrijheden blijkbaar niet meer. Om harde, maar nodige beslissingen op puur medische gronden te kunnen maken. Enerzijds is dit te verwijten aan slecht geïnformeerde Republikeinen, verblind door hun geloof en persoonlijke opvattingen. Maar ik durf zeker te beweren dat de Democraten en het linkerzijde van het spectrum zichzelf hier ook te verwijten heeft. In haast geen enkel land werd iig in het discours zo blasé en extreem omgegaan met abortus. Van de jaren 90, waar het motto 'Legal, save and rare' was, hoorde je steeds meer geluiden die repten dat abortus altijd moest kunnen, ook vlak voor de geboorte. Vergelijk dat met Nederland, waar het mogelijk is tot 24 weken. En veel artsen na 22 weken dit niet willen uitvoeren. Voor de beeldvorming heeft deze wel erg extreme houding van veel publieke voorstanders van abortus in de VS heel veel kwaad gedaan.