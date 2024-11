Relletjes als Rijksdagbrand Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 391 keer bekeken • bewaren

Een “gitzwarte nacht” als excuus voor racistische machtsgrepen.

Vandaag een week geleden gingen Israëlische hooligans ruzie zoeken in Amsterdam. Die ruzie hebben ze gekregen. Maar niet met de Nederlandse overheid. Hun genocidale leuzen, vernielingen en aanvallen op voorbijgangers en bewoners werden toegestaan door de (vooraf gewaarschuwde) politie. Er is geen sprake van opsporing of vervolging aan hun kant. In plaats van de agitators te benoemen krijgen Nedermarokkanen en moslims collectief de schuld.

En hoe. Meteen werd door burgemeester Halsema aan taxichauffeurs en scooterjeugd een absurd antisemitisch motief toegeschreven. Alle leiders van grotere partijen namen dit over en gooiden olie op het vuur. Deportaties zijn daarbij geen taboe. Premier-in-naam Schoof sprak over een “integratieprobleem”. Hij wil de Nederlandse nationaliteit afnemen van veroordeelde relschoppers.

Moslims haten van nature Joden en horen er dus niet bij in Nederland, horen we impliciet maar ook expliciet. Er is meteen een verdere toename in het aantal islamofobe incidenten. Amsterdammers die woest reageerden op spreekkoren om hun hele Arabische etnische groep uit te roeien worden mogelijk bestraft onder terrorismewetgeving. Een PVV-raadslid in Den Haag riep op tot huiszoekingen en massadeportatie. Op sociale media is het lastig laveren tussen de berichten die onze moslims rechteloos, weg of dood willen.

De massamedia doen mee. Kritiekloos wordt zonder aanhalingstekens gesproken over antisemitische incidenten. SBS stelde de vraag aan zijn opiniepanel in welke mate het volledig etnisch zuiveren van Marokkanen uit Nederland een goed idee zou zijn. Pas na enkele dagen werd de mediaconsument schoorvoetend ingelicht dat de Israëlische hooligans begonnen en zich schunnig misdroegen ter provocatie. Kwalijke figuren checkten op straat op Israëlische paspoorten. “Jodenhaat” volgens uw media. Maar als je even nadenkt is dat juist niet zo.

Het is op TV en in de kranten taboe om de rellen af te doen als reactie op partijdige politie(k) en uitlokking. Laat staan dat de vraag wordt gesteld of de internationale ophef niet altijd de bedoeling was van de begeleidende Mossad (lees: Netanyahu). Zoals u ziet gaat het internationaal al een week niet over de bijna voltooide ruiming van Noord-Gaza. Het is daarbij een kale troost dat de ophef ons hele land in een negatief daglicht plaatst. Ook onze zionistische leiders.

Dat Wilders zo’n kans niet laten liggen is niet verwonderlijk. Zijn agenda is simpel: macht gestaag vergroten, tegenmacht en moslims marginaliseren en Israëls misdaden uit de wind te houden. Maar het is alleen met medewerking van de media en het politieke midden mogelijk om zo’n (op kosmische schaal toch bescheiden) relnacht te gebruiken voor een politieke machtsgreep. De “linkse” Halsema plaatst Amsterdam onder een draconisch demonstratieverbod van een week. Een mooi voorbeeld van hoe de ratel verder draait richting autoritair bestuur, en niet alleen via rechtse politici.

De daden van onze politici en media maken onze moslims bewust onveilig. Maar ook onze Joden. Door consequent en bewust Israël, joden, Joden en zionisme te verwarren, besmetten we onze Joden met de maximale misdaden van het regime in Tel Aviv. Dat regime steunt overal in het Westen Jodenhatende politici ten dienste van het zionistische project. Een project dat alleen kan bestaan onder de fictie dat steun aan Netanyahu recht doet aan de historische schuld die we hebben tegen Joden. Een fictie die bijvoorbeeld vereist dat de vele antizionistische Joden zelden te zien zijn. En dat regelmatige witte voetbalspreekkoren over “we gaan op Jodenjacht” gezellig zijn en een appje met die tekst een ramp is.

Nette Nederlanders hebben het nog steeds niet door. Wilders en rechts winnen altijd. Gebeurt er niets, dan worden sociale problemen steeds erger en dan is De Buitenlander schuldig: de moslim, de zwarte én de Jood. Is er chaos dan is hij de oplossing. En is er een incident dan heeft hij een excuus voor nog extremere maatregelen. Dat is waarom partijen die haat zaaien worden (werden) verboden. Je kunt niet voetballen met hyena’s.