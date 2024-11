De propagandaboemerang Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv was er de afgelopen dagen veel geweld en ophef. Onze politici schilderden het om cynische redenen af als Jodenhaat. Het is dan ook prachtig te zien hoe juist zij nu internationaal de Jodenhaters lijken. Met alle negatieve maar verdiende gevolgen van dien voor ons land.

Dankzij de alomtegenwoordige smartphone en onafhankelijke journalisten als Bender is duidelijk wat woensdag en donderdag gebeurde. Drie keer trokken honderden zionistische provocateurs, waaronder Mossad- en IDF-personeel, door Amsterdam. Nadat ze genocidale leuzen tegen Arabieren riepen en een taxichauffeur lastigvielen kregen ze tegengas. De derde gewapende optocht na de wedstrijd werd geheel met rust gelaten, ondanks herhaalde provocaties. Een mensenrechtendemonstratie bij de Arena werd verboden door burgemeester Halsema. Er is niemand ernstig gewond geraakt.

Halsema, de ministersploeg en zowat alle fractieleiders spraken hier gisteren schande van. De Jodenhaat is nu zo erg dat mensen op straat worden aangevallen! De framing is dat moslims van nature Joden haten en daarom onschuldige voetbalsupporters aanvallen. Niemand vraagt zich meer af of Aziatische clubs in Europa zinvol zijn, of een genocidale staat en club wel mee mogen doen met ons voetbal en of dit niet bewuste provocaties zijn geweest om de veroveringsoorlog in Gaza uit de wind te houden. En of het niet eigenlijk logisch is om woest te worden op ruziezoekende infiltranten die in jouw stad om de uitroeiing van jouw volk schreeuwen.

Onze media doen mee. De Britse pers zet “antisemitische aanvallen” nog tussen aanhalingstekens, maar daar hoeven liefhebbers van de waarheid in Nederland niet op te rekenen. En helaas ook niet in Duitsland en de VS, waar nu veel ophef is. Het lastige is alleen dat “zionistische overheid en traditioneel Joodse club beschermen zionistische hooligans tegen een stad die woest is op zionisme en hooligans” een minder makkelijke kop is dan “Antisemitische kaaskoppenpogrom in Amsterdam”. En het onvermijdelijke gebeurt: Nederland staat er nu op als Jodenhaatland.

De VS-miljardair Steve Ackman heeft al opgeroepen bedrijven waar hij bij betrokken is terug te trekken van de Amsterdamse beurs. In Israëlische media is de vijandschap tegen Nederland sterk, en er is al een woonblok opgeblazen in Gaza uit wraak. Hoeveel ons dat gaat kosten gaan we merken. Maar het is wel poëtische gerechtigheid dat ons rechtse establishment last gaat krijgen van zijn doorzichtige propaganda.

Het toont wederom aan dat het project voor een steeds Groter Israël ook zijn medestanders opslokt als die in de weg staan. Westerse zionisten houden van de staat Israël en haar gestage uitbreiding. Maar als die liefde al wederzijds is, is zij oppervlakkig. De logica van zionisme is dat Joodse mensen meer rechten hebben dan de rest, niet Joodse en/of witte mensen. Netanyahu spreekt neerbuigend over bijvoorbeeld het VS-congres, dat volgens hem toch doet wat Israël wil.