Franse politie liquideert 17-jarige jongen bij verkeerscontrole

In Frankrijk heeft de politie dinsdag een 17-jarige jongen doodgeschoten bij een verkeerscontrole. Op videobeelden is te zien hoe de agent zijn wapen tegen de voorruit houdt terwijl hij tegen de bestuurder praat. Wanneer de jongen wil wegrijden schiet de agent door de ruit heen.

Het incident vond plaats in Nanterre, een voorstad van Parijs. Volgens de politie had de jongen verkeersregels overtreden maar weigerde hij zijn auto aan de kant te zetten. Na het schot rijdt de jongen alsnog door, maar komt even later na een botsing tot stilstand. Reanimatie mocht niet meer baten, de jongen overleed ter plekke.

Op de videobeelden is te horen hoe de agent Coupe sinon je te tire dans la tête zegt, wat zich laat vertalen als: “Zwijg anders schiet ik je dood”. De Franse nationale politie is een onderzoek gestart het mogelijk moedwillig doodschieten van de jongen door de agent. De regionale politie, waar de bewuste agent onderdeel van is, is ondertussen een eigen onderzoek gestart omdat de jongen op de agent zou willen inrijden.

Op weer een andere video is te horen hoe een vrouw, een omstander, zich uitspreekt tegen het doodschieten van de jongen wanneer agenten op de plek van het ongeluk komen aanrijden. Een van de agenten werpt de vrouw toe: “Ga terug naar Afrika”.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmamin heeft het parlement laten weten dat de twee agenten betrokken bij de aanhouding ondervraagd zijn en daarbij hebben erkend dat de beelden “extreem choquerend” zijn. De Parijse politiechef Laurent Nunez zegt dat het goed mogelijk is dat de agent zich bedreigd voelde, maar erkende wel dat de beelden “de nodige vragen oproepen”.

De advocaten van de familie van de 17-jarige Naël hebben na een analyse van de video-opnamen eveneens geconstateerd dat de agent vooraf al dreigde een kogel door het hoofd van de jongen te schieten.

In 2022 schoot de Franse politie 13 mensen dood verkeerscontroles. Nooit eerder gebeurde dat zo vaak in Frankrijk. Tot nu toe zijn vanwege deze voorvallen vijf politieagenten aangeklaagd. Autoriteiten en politievakbonden wijten de hoge cijfers van 2022 aan gevaarlijker rijgedrag. Onderzoekers zeggen echter dat het te maken heeft met een wet uit 2017 die het voor agenten makkelijker maakt hun wapen te trekken. Nog maar twee weken geleden werd een 19-jarige jongen gedood door een politieagent nadat die in de westelijke stad Angouleme weigerde te stoppen en het been van de agent schampte.

De linkse oppositie heeft woedend gereageerd op de schietpartij in Nanterre en zei dat de politie niet het recht heeft mensen dood te schieten, simpelweg omdat mensen weigeren te stoppen. "Ja, een weigering om te stoppen is tegen de wet. Maar de dood is niet een van de straffen die daarop staat", liet coördinator van linkse La France Insoumise (LFI), Manuel Bompard weten. "Een weigering om te stoppen is geen vergunning om te doden", zei Olivier Faure, leider van de Parti Socialiste.

In Nanterre zijn rellen uitgebroken uit protest tegen het politiegeweld.