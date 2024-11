Rellen in Amsterdam: dit is niet de eerste maar de tweede keer Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1530 keer bekeken • bewaren

De herfst van 1940 werd ook gemarkeerd door agressie tegen joden.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er aanvallen gedaan op fans van Maccabi Tel Aviv, die naar de binnenstad van Amsterdam terugkeerden nadat hun club in de Johan Cruijff Arena met 5-0 van Ajax had verloren. Het geweld nam zulke vormen aan dat de ME de Israëlische supporters naar hun hotels heeft begeleid. Er werden 57 arrestaties verricht. Dit bracht Benjamin Netanyahu er toe twee vliegtuigen naar Nederland te sturen, niet om de aanhang van Maccabi op te halen maar om "hulp te bieden".

De fans van Maccabi Tel Aviv vertoonden in de Amsterdamse binnenstad net zo goed hooligangedrag maar het werd kennelijk niet aan de politie overgelaten dit af te handelen.

De aanvallers, die er zo'n hete herfstnacht van maakten, waren ongetwijfeld voor het grootste deel in Amsterdam en Nederland geboren en opgegroeid.

Het is niet de eerste keer dat zoiets in de hoofdstad gebeurt. De herfst van 1940 werd ook gemarkeerd door agressie tegen joden. Ook toen vonden de incidenten in de Amsterdamse binnenstad plaats. Ook toen nam de politie het – althans aanvankelijk - op voor de aangevallenen.

Nog iets: de vieringen van Amsterdam 750 zijn al begonnen.

Een verschil is dat de joden destijds steun kregen vanuit de bevolking. Daarvan is (nu) nog niets gebleken. Zo is er in de berichtgeving niets te vinden over steun van de harde Ajax-kern aan de fans van Maccabi Tel Aviv onder deze omstandigheden, maar wie weet komt dat nog.

Dit alles is 84 jaar geleden.

De bovenstaande gegevens zijn onvermijdelijk en noodzakelijk. Ze zeggen genoeg.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.