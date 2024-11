Populistische politici buiten rellen rond Israëlische vootbalhooligans uit Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 803 keer bekeken • bewaren

Donderdag is het in Amsterdam tot rellen gekomen tussen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv en pro-Palestina supporters. De Israëliërs waren in de stad voor het Europa League-duel tegen Ajax. Op sociale media is te zien hoe de Maccabi-fans zich schuldig maakten aan vandalisme en racisme, maar ook hoe ze later op straat worden opgejaagd en mishandeld. Zowel in Israël als binnen de Nederlandse coalitiepartijen wordt met woede op alleen dat laatste gereageerd, zij spreken van "jodenhaat".

Het was al onrustig in Amsterdam sinds woensdag, de dag voor de wedstrijd. Burgemeester Femke Halsema verbood in aanloop naar de wedstrijd pro-Palestina-demonstraties in het centrum van de stad en de politie trad op tegen groepen die getooid in pro-Palestina-symbolen toch die kant op wilden gaan. Daarbij kwam het al tot enkele aanvaringen en ook volgden er meerdere aanhoudingen.

Op sociale media worden er beelden gedeeld van de onrust. Zo is te zien hoe een groep Maccabi-supporters die voor een woning stilhouden waar een Palestijnse vlag aan de gevel hangt. Terwijl ze anti-Palestijnen-leuzen scanderen klimmen een paar Israëliërs op de gevel en halen de vlag naar beneden. Op andere beelden is te zien hoe een groep Maccabi-supporters massaal scandeert dat "Israël de Arabieren zal verslaan". Ook wordt melding gemaakt dat de supporters luidruchtig een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de Spaanse overstromingen verstoren. De spreekkoren van de Maccabi-supporters luidden onder meer ook "er zijn geen scholen in Gaza omdat er geen kinderen meer zijn".

De beelden van na de wedstrijd die ook rondgaan op sociale media zijn ook heftig. Daarop is te zien hoe groepjes Israëliërs worden achtervolgd en opgejaagd, sommigen worden daarbij geslagen. De belagers roepen "Free Palestine" en in een aantal gevallen dwingen ze hun slachtoffers dat ook te roepen. Ook is een video waarop te zien is hoe een Maccabi-supporter zich midden in de gracht bevindt. Vanaf de kant wordt hem toegeroepen dat zijn belagers zullen vertrekken zodra hij "Free Palestine" zegt, wat hij vervolgens ook doet. Op weer andere foto's is te zien dat er ook paspoorten van Maccabi-fans zijn gestolen.

Nederlandse politici hebben gereageerd op het geweld, maar beperken zich in hun afschuw tot de daden uit het pro-Palestina-kamp. Zo spreekt premier Schoof van "antisemitische aanvallen op Israëliërs" die hij "volstrekt onacceptabel" noemt. Ook heeft Schoof telefonisch contact gehad met zijn Israëlische collega Netanyahu. Ook VVD-leider Dilan Yesilgöz sprak van antisemitisme, een woord dat ze zelf nogal snel in de mond neemt. Dat deed ze bijvoorbeeld ook als reactie op pro-Palestijnse sit-ins op NS-stations, waarbij ze tegelijkertijd de NS beschuldigde van het faciliteren van antisemitisme. Woorden die ze daarna weer moest inslikken. Ook Eric van der Burg (VVD) en Geert Wilders (PVV) vergeleken de rellen in Amsterdam met pogroms uit de Tweede Wereldoorlog. Diezelfde woorden gebruikte ook de Israëlische president Isaac Herzog op X.

Vannacht maakte Netanyahu bekend dat hij twee vliegtuigen naar Nederland stuurt om na "een serieus incident" in Amsterdam de supporters in veiligheid te brengen. Over welk incident hij het specifiek heeft, is niet bekend. Schiphol laat ondertussen weten dat er behalve de reguliere, geplande lijnvluchten niets bekend is over twee extra vliegtuigen.