Rel in de VS over vrijlating opgepakte Israëlische kinderlokker in dienst van Netanyahu Actueel • Vandaag

In de VS wordt woedend gereageerd op de vrijlating van een Israëlische kinderlokker die in Las Vegas op heterdaad betrapt werd door een undercover agent. Tom Artiom Alexandrovich maakte een afspraak met een wat hij dacht 15-jarig meisje en nam daarvoor condooms mee, schrijft The Guardian. De FBI was betrokken bij de operatie.

De man bleek na zijn arrestatie afdelingshoofd te zijn van Israëlische veiligjheidsdienst Nationaal Cyberdirectoraat die direct vanuit het kantoor van premier Netanyahu opereert. Hij werd kort daarop op borgtocht vrijgelaten maar hij wachtte de rechtszaak niet af en vluchtte per vliegtuig naar Israël.

Complotgevoelige critici van Trump, uit zijn eigen Republikeinse partij, vermoeden dat de Israëliër uit handen van justitie werd gehaald door de regering in Washington. De president ligt vanuit die hoek al onder vuur voor het niet willen vrijgeven van documenten rond Jeffrey Epstein, de met Trump bevriende misdadiger die zich schuldig maakte aan seksueel misbruik van jonge vrouwen en meiden. Al lang leeft de vraag of Trump daar zelf ook bij betrokken was.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bracht dinsdag via X een verklaring uit waarin bezworen wordt dat de regering niets met de vrijlating te maken heeft. Alexandrovich zou ook geen diplomatieke immuniteit genieten.

De Israëlische regering gaat nog een stap verder en ontkent dat Alexandrovich, die werd opgepakt in een operatie waarbij ook acht andere mannen, waaronder een christelijke prediker, in de val liepen, gearresteerd is geweest. Volgens het kantoor van Nethanyahu, tegen wie een internationaal arrestatiebevel loopt wegens oorlogsmisdaden, betrof het slechts "een ondervraging". De verdachte beweert zelf dat hij tot het misdrijf werd aangezet door het slachtoffer, dat dus een agent bleek.