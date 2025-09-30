Rekenkamer laat weinig heel van miljardenverslindend bouwplan Mona Keijzer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 588 keer bekeken • bewaren

De overheid pompt meer dan twee miljard euro in een subsidieregeling die nauwelijks bijdraagt aan het versnellen van woningbouw of het verminderen van het woningtekort. Dat concludeert de Rekenkamer na onderzoek naar de Woningbouwimpuls, het belangrijkste financiële middel van demissionair minister Mona Keijzer (BBB) om de bouw van betaalbare huizen te stimuleren. Gemeenten kunnen via deze regeling rijksgeld krijgen voor bouwprojecten, maar volgens de onderzoekers lossen de miljoenen de eigenlijke oorzaken van vertraging niet op.

Het is de tweede keer dat de Rekenkamer aan de bel trekt over dit instrument. In 2022 sloeg de instelling al alarm, maar het ministerie nam de aanbevelingen niet over. NRC schrijft:

Met de conclusies uit het vorige onderzoek is weinig gedaan, blijkt uit het nieuwste onderzoek. Sterker: terwijl de Rekenkamer adviseerde om het geld gerichter uit te geven, werd de doelgroep juist verbreed: gemeenten konden ook aanvragen doen voor bouwprojecten in regio’s waar het woningtekort niet het grootst is, schrijft de Rekenkamer. De onderzoekers schrijven dat het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zich eerder „een hardleerse overheid heeft getoond dan een lerende overheid”.

Keijzer, die al vaker heeft laten zien zich niet te laten remmen door feiten, laat ondertussen weten gewoon door te gaan met de subsidieregeling. Ook uit ze twijfels over de onderzoeksmethode van de Rekenkamer. Dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd, noemt ze 'bemoedigend'. Daarbij niet gehinderd door een andere opmerking van de Rekenkamer. Zoals NRC meldt:

Volgens de Rekenkamer is niet voldoende gegarandeerd dat de woningen op lange termijn ook betaalbaar blijven. In de categorie sociale huur is de kans daarop het grootst, maar bij koopwoningen is het lang niet uitgesloten dat die alleen voor de eerste eigenaar betaalbaar zijn. Bij middenhuur is het ook niet zeker of de huurprijs betaalbaar blijft.