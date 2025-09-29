Hoe Wilders zijn kiezers voor de gek houdt als het om huurwoningen gaat Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 500 keer bekeken • bewaren

Wilders heeft een simpele politieke boodschap: alles is de schuld van asielzoekers, migranten, moslims of alle drie tegelijk. Dat gaat er bij zijn kiezers in als een broodje kroket. Maar net zoals ze van een kroket ook niet weten wat er precies in zit, zo zijn ze ook niet op de hoogte van de misleidende truc die Wilders en tegenwoordig ook de PVV-kloon BBB uithaalt.

Het klinkt misschien gek maar als je vluchtelingen geen huis meer biedt, verandert dat niets aan het woningtekort. Dat is echter helemaal niet gek als je weet dat het aantal vluchtelingen dat een huis nodig heeft in geen verhouding staat tot het aantal woningzoekenden.

Tim Hofman van BOOS pakte de cijfers, feiten en andere details erbij en legt het helder uit. Handig, voor als die oom op je verjaardag er weer eens over klaagt.