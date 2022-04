'Referendum is instrument voor populisten'

Kee & Van Jole bespreken de ontwikkelingen in Den Haag. Allereerst het 'bindend correctief referendum', een voorstel van de SP waar de Kamer vandaag over stemt. Het wordt spannend of het de vereiste tweederde meerderheid gaat halen. Francisco van Jole is er geen voorstander van, in dit specifieke geval omdat het voorstel zoveel vereisten bevat dat de kans op een succesvol referendum vrijwel nihil is. Daarnaast ziet hij referenda als een instrument die het populisme aanjagen en demagogie uitlokken. Kee is het daar helemaal niet mee eens en verwijt Van Jole dat hij dan zeker ook de verkiezingen wil afschaffen.

Daarna gaat het over de stemming bij de PvdA. Kee vertelt welke kandidaten er in de race zijn om het interim partijleiderschap op zich te nemen, Henk Nijboer en wellicht ook Kati Piri. Die laatste is groot voorstander van een nog nauwer samengaan met GroenLinks. Volgens Van Jole kan dat haar ambitie wel eens in de weg staan want niet iedereen in de partij is het daar mee eens. Hij stelt dat Lodewijk Asscher wellicht weer terug kan keren als veel partijleden daarom gaan vragen. Beiden zijn het er ook over eens dat Frans Timmermans kans zou maken de verkiezingen te winnen.