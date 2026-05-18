Rechtsextremisten Loosdrecht verpesten kinderfeestje

Voor leerlingen van een basisschool uit Hilversum gaat de jaarlijkse avondvierdaagse dit jaar niet door. Als gevolg van de al weken aanhoudende extreemrechtse terreur tegen een kleinschalige opvang voor asielzoekers, vindt de directeur van de school de sfeer "niet feestelijk genoeg meer". Dat melden de NOS en Omroep NH.

De vierdaagse zelf gaat wel door, maar volgt wel een andere route dan de eerder geplande. Dit om ervoor te zorgen dat de kinderen niet langs het deels leegstaande gemeentehuis van Wijdemeren hoeven te wandelen en zo het risico te lopen geconfronteerd te worden met de woeste horden van het rechtsextremisme. Ouders zijn ondertussen opgeroepen "om hun kinderen geen kleding met leuzen voor of tegen een AZC aan te trekken".

De gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht onder valt, is van plan maximaal 70 asielzoekers op te vangen in het voormalige gemeentehuis voor een zeer beperkte periode; tot uiterlijk 1 november van dit jaar. Dat stuit op verzet bij een piepklein deel van de bevolking, dat met een wel zeer grote mond doet of het namens "het volk" spreekt. Uit alle onderzoeken blijkt dat dit niet het geval is. Veel van de luidste tegenstanders komen niet eens uit Loosdrecht en omgeving, ook zijn er volgens oud-AIVD'er Jelle Postma georganiseerde groepen van de fascistische "Defend"-beweging aanwezig, samen met extreemrechtse politieke dwaallichten als Mona Keijzer en Cidi Markuszower.

