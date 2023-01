Rechtsextremist verbrandt koran: Erdogan blokkeert NAVO-lidmaatschap Zweden

23 jan. 2023 - 18:33

“Als je geen respect toont voor de Turkse republiek of het geloof van moslims, kun je ook geen steun van ons krijgen wat betreft NAVO” Wat denkt die man wel niet? Zo'n mentaliteit moet niet geaccepteerd worden, dat is geen wederzijds respect maar een roep om dictatuur. In Zweden geldt vvmu, ook voor eikels. Vind dit een belachelijke eis van Erdoghan.

