Rechtsextremist snijdt vluchtelingenbootje met reddingswerker aan boord lek op het Kanaal Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 127 keer bekeken • Bewaren

De Britse rechtsextremist en veroordeelde crimineel Daniel Thomas heeft op het Kanaal een vluchtelingenbootje lek gesneden waar zich op dat moment een reddingswerker in bevond. Thomas, die zichzelf ook wel Danny Tommo noemt, liet de aanval filmen en deelde het op sociale media. Even daarvoor had hij een grote groep rechtsextremisten op de kade van Hampshire verzameld om te verhinderen dat een groep op het water geredde asielzoekers aan land konden komen. De autoriteiten waren echter op de hoogte van de extreemrechtse menigte en voeren in plaats daarvan naar Dover.

Thomas liet op camera vastleggen hoe hij in een bootje de achtervolging inzette op twee vluchtelingenbootjes die in de problemen waren geraakt op het water. Tegen de tijd dat hij daar aankwam waren de vluchtelingen al overgebracht naar boten van de kustwacht. Een van de rubberboten had alleen nog reddingsvesten aan boord en een reddingswerker die even daarvoor van een andere boot was overgestapt. Op de video is te horen hoe Thomas vervolgens zegt de boot te willen vernielen, waarna hij een mes tevoorschijn haalt en de boot lek snijdt terwijl hij "Dit is Engeland, geen Frankrijk" roept. Vervolgens roept hij naar de reddingswerker dat die nog tijd heeft om van boord te gaan en vaart dan weg zonder zich om de reddingswerker te bekommeren.

De afgelopen tijd zijn er meerdere acties van rechtsextremisten geweest in verschillende havens in het Verenigd Koninkrijk. Enkele daarvan (mede) georganiseerd door Thomas, die twee jaar in de gevangenis heeft doorgebracht wegens een gewelddadige ontvoering. Bij die extreemrechtse acties probeerden grote groepen volledig in het zwart gehulde mannen met gezichtsbedekking op te verhinderen dat de kustwacht en reddingswerkers asielzoekers aan land brachten die averij op het water hadden opgelopen. Bij die acties werden reddings- en havenwerkers bedreigd en geïntimideerd.

Volgens reddingsmaatschappij RNLI - eerder het slachtoffer van een extreemrechtse hetze - hadden de dinsdagavond geredde asielzoekers 36 uur in het water doorgebracht; dit wordt beschouwd als de langste tijd die opvarenden van kleine boten ooit tijdens de oversteek van het Kanaal op zee hebben doorgebracht. De RNLI meldde dat er acute zorgen waren over de verslechterende gezondheidstoestand van de asielzoekers en vrees voor een "catastrofaal defect" van hun rubberboot. Volgens de Franse kustwacht weigerden de asielzoekers hulp van die kant van het Kanaal omdat ze "vastbesloten waren alle risico's te nemen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken".

Antiracismeorganisatie Stand Up To Racism laat in een reactie weten: "Danny Tommo is al eerder veroordeeld voor een steekincident. De beelden van vandaag waarop te zien is hoe hij op het Kanaal tekeergaat met een mes en uithaalt naar een boot waarop zich [een hulpverlener] bevond, zijn weerzinwekkend".

De politie van Hampshire heeft laten weten de actie van Thomas te onderzoeken. Ook werd gezegd dat agenten zes arrestaties hadden verricht voor onder meer mishandeling van een hulpverlener en ernstige huisvredebreuk. Dinsdagnacht zaten alle zes de personen vast. Het is niet bekend of Thomas zich onder de arrestanten bevindt.