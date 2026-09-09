Britse reddingsmaatschappij laat zich niet intimideren door fascisten na redden van boot met asielzoekers

Personeel van de Britse reddingsmaatschappij RNLI zijn online en fysiek bedreigd na een reddingsactie afgelopen zondag, waarbij een zinkende rubberboot met asielzoekers naar Portsmouth werd gebracht. Die heldhaftige actie om levens te redden was reden voor groepen rechtsextremisten om tot protesten en intimidatietactieken over te gaan. Ook familieleden van RNLI-medewerkers werden slachtoffer van de terreur. Een dag eerder had een knokploeg van honderden gemaskerde en volledig in het zwart geklede fascisten de haven van Dover geblokkeerd om naar migranten te speuren.

Na de reddingsactie in Portsmouth ging in extreemrechtse kringen de volledig van de realiteit losgezongen complottheorie rond dat de RNLI migranten in het geheim zou transporteren en huisvesten. De reddingsmaatschappij heeft laten weten dat reddingsacties bij bootjes op het Kanaal in 2025 slechts 1,2 procent vormden van alle 9.058 keren dat de reddingsboten uitrukten. Bijna 95 procent van de mensen die vorig jaar per boot het Kanaal overstaken, werd opgepikt door de Britse grenswacht. De RNLI benadrukt dat zij internationaal maritiem recht volgt, dat voorschrijft dat íeder vaartuig in nood hulp moet krijgen, en wijst erop dat zij in actie komt ongeacht herkomst of status van de opvarenden en dat zij dit blijft doen.