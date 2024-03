Rechtse roddels reduceren regeerkansen

Pieter Omtzigt verwees de Telegraaf-verhalen al eerder naar het land der fabelen: "Ik herken me niet in het beeld, maar ik denk ook niet dat het over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen", verklaarde hij na vragen van de parlementaire pers.

Omtzigt heeft zich de woede van PVV en bijwagen BBB op de hals gehaald door te weigeren met de extreemrechtse partij in een kabinet te gaan zitten. Dat Wilders uit onbedwingbare regeerlust nu doet alsof hij 'milder' is geworden en zijn extreemrechtse profiel nog witter dan zijn peroxide-lokken tracht te wassen is daarbij niet van belang want de afkeer van Omtzigt is gebaseerd op de ervaringen met de PVV in de afgelopen 20 jaar. Via allerlei kanalen wordt getracht de NSC-parlementariër, die integriteit als belangrijkste speelrpunt heeft, onder druk te zetten. Nu dus ook door een roddelcampagne tegen hem te starten. Roddelen is binnen professionele omgevingen een van de hardnekkigste vormen van pesten en valt onder grensoverschrijdend gedrag.