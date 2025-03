Rechtse nucleaire droom spat uiteen: bouwer kerncentrales haakt alweer af Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1446 keer bekeken • bewaren

Het kabinet wil heel graag nieuwe kerncentrales, maar marktpartijen blijken niet te porren voor de rechtse nucleaire droom. De bouw van atoomcentrales is extreem duur en met tal van economische onzekerheden omgeven. Hoewel het kabinet meer dan 14 miljard euro wil uittrekken voor nieuwe centrales staan de bouwers bepaald niet in de rij. Integendeel, de Zuid-Koreaanse bouwer KHNP heeft het kabinet laten weten niet langer geïnteresseerd te zijn. Dat schrijft minister Sophie Hermans aan de Tweede Kamer.

NRC bericht: “Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft zich recentelijk ook teruggetrokken uit kerncentraleprojecten in Zweden en Slovenië. Volgens analisten wil het bedrijf zich meer richten op de bouw van kleine kerncentrales, zogeheten SMR’s, in plaats van conventionele centrales. In de Tweede Kamer ontstond recentelijk discussie over de financiering van de nieuwe centrales. Sommige coalitiepartijen wilden een deel van het geld uit het Klimaatfonds dat bestemd was voor de nieuwe kerncentrales (14,5 miljard euro in totaal) liever aanwenden voor andere zaken. Hermans waarschuwde toen dat dit potentiële bouwers kon wegjagen.”

In andere landen valt de bouw van kerncentrales over het algemeen veel duurder uit dan begroot. Uit onderzoek blijkt dat de bouw van één Nederlandse centrale al 20 miljard euro zal gaan kosten. “Dat is een immens bedrag, zeker omdat de regering niet eens heeft aangetoond dat deze centrales noodzakelijk zijn. Kernenergie slurpt het leeuwendeel van het klimaatbudget op, maar draagt slechts voor een fractie bij aan onze energieopwekking”, schreef Lisanne Boersma, directeur van WISE Nederland, vorige maand nog op Joop.nl.