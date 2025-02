Wat zou jij doen met 14,5 miljard? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

Lisanne Boersma Directeur WISE Nederland

Aankomende woensdag debatteert de Tweede Kamer over kernenergie. Dit commissiedebat was al meerdere keren uitgesteld omdat de procedure en kamerbrieven vertraging opliepen, exemplarisch voor de nucleaire sector. Als alles volgens oorspronkelijk plan verloopt gaat in 2028 de schep in de grond voor de bouw van de eerste van vier nieuwe kerncentrales. Maar er is nu al genoeg reden om tegen deze plannen in verzet te komen. We kunnen al die miljarden voor kerncentrales namelijk maar één keer uitgeven. In plaats van deze peperdure nieuwe kerncentrales moet dit geld gaan naar snel, effectief en rechtvaardigklimaatbeleid; dat verlaagt de energierekening van burgers ook nog eens!

Is geld een issue?

Er wordt op zowat alles bezuinigd. Vorige week hoorden we dat de btw wellicht moest stijgen om de begroting rond te krijgen. Dit kabinet laat fossiele subsidies ongemoeid, laat mensen in tochtige huizen wonen, schrapt klimaatmaatregelen, evenals het boerentransitiefonds om boeren te helpen verduurzamen. Wat wél overeind blijft staan zijn de miljarden die gereserveerd zijn voor vier nieuwe kerncentrales. Het kabinet heeft 14,5 miljard begroot, maar de minister heeft al bekend dat dit waarschijnlijk niet is. Uit onderzoek naar de werkelijke kosten van kerncentrales zou dit voor Nederland eerder neerkomen op zo’n 20 miljard per centrale. Dat is een immens bedrag, zeker omdat de regering niet eens heeft aangetoond dat deze centrales noodzakelijk zijn. Kernenergie slurpt het leeuwendeel van het klimaatbudget op, maar draagt slechts voor een fractie bij aan onze energieopwekking.

Het klimaat roept nú om oplossingen

De klimaatcrisis vraagt om urgente actie. We moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk CO2-uitstoot voorkomen. Kernenergie is daarom geen oplossing voor het klimaat: het is ontzettend duur en komt simpelweg te laat. Tegen de tijd dat nieuwe kerncentrales klaar zijn moet al onze elektriciteit allang CO2-vrij zijn. Maar komen die centrales daarna niet van pas? Nee, dan staan ze het grootste gedeelte van de tijd uit omdat zon- en windenergie (als ze er eenmaal staan) gratis wordt opgewekt. Kernstroom is gewoon niet rendabel.

De CO2-winst van kernenergie is beperkt, evenals de uraniumvoorraad. Waarom wil dit kabinet dan zo graag kerncentrales bouwen? Het is vooral een fraai staaltje wishful thinking. Ze willen hun kiezers die zich zorgen maken om het klimaat paaien door te doen alsof ze een alternatief hebben voor windmolens. Maar vooral willen ze geloven dat we door kunnen met business as usual. Hier betalen ze echter wel de hoofdprijs voor, die de belastingbetaler mag ophoesten want investeerders zijn niet te vinden.

Wat zou jij doen met zoveel miljard?

Nederland kent felle voor- en tegenstanders van kernenergie. Maar nog steeds bestaat de grootste groep uit mensen die er geen mening over hebben. Maar de keuze voor de besteding van deze miljarden, waar we zoveel meer en mooiers mee kunnen doen, gaat iedereen aan. Kernenergie is niet enkel een technische discussie, maar juist ook een sociale. Ik roep iedereen op om na te denken over wat jij met deze miljarden zou doen.