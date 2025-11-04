De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Rechtse kiezersvoorkeuren onthullend: Coenradie stuk populairder dan moslimhater Nanninga, Karremans stemmenkanon bij de VVD Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1169 keer bekeken • bewaren

Veel partijgenoten van Annabel Nanninga moeten niet veel van de JA21-oprichter hebben – nog maar twee jaar geleden vertrokken verscheidene prominenten uit onvrede met haar manier van opereren. Nu blijkt dat ook de kiezers van de rechts-radicale partij hebben weinig op met de voormalige dierenartsassistente.

Ingrid Coenradie, die pas een paar maanden bij JA21 zit, kreeg tienduizenden stemmen meer dan het gewezen FvD-kopstuk Nanninga, schrijft de Volkskrant. Anders dan de schuimbekkende moslimhater Nanninga gaf Coenradie tijdens de campagne te kennen dat zij de islam “prima” vindt.

Bij de VVD bleek de relatief gematigde Vincent Karremans, nummer vier op de kandidatenlijst, veel populairder dan de uiterst rechtse Eelco Heinen, die op nummer twee stond. Karremans was goed voor meer dan 300.000 stemmen.

De Volkskrant schrijft: “Hoewel Yesilgöz als lijsttrekker verreweg de meeste stemmen voor haar partij heeft binnengehaald, kan de populariteit van Karremans als een signaal naar de VVD-leider worden opgevat. Onder haar leiding verloor de VVD de afgelopen twee verkiezingen. (…) De afgelopen weken bleek uit diverse peilingen dat Yesilgöz niet populair is bij haar eigen achterban. Na het tijdperk van Mark Rutte kan een deel van de achterban niet wennen aan haar polariserende toon.”