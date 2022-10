Rechts-xenofobe storm in een glas water: geen tientallen, geen zes, maar drie Utrechtse statushouders zegden bijbaan op

15 okt. 2022 - 7:01

Nicotientje De een heeft een huis nodig, de ander ook. Aan wie je het huis ook toewijst, de een heeft een huis nodig, de ander ook. We spreken regels af, om in dat toewijzen duidelijkheid en de schijn van objectiviteit te scheppen. We zeggen dat we daarmee de mensen die er het ergst aan toe zijn het best te helpen. Maar dat is onzin: Het doet er namelijk niet toe of ik in nood zit of niet, als mij een huis wordt toegewezen, want OMDAT ik volgens de regels aan de beurt ben, krijg ik die woning. In uw voorbeeld, waren de regels zo dat de jongeman recht had op de woning. Niet omdat hij die woning 'verdiend' heeft. Als er nu sprake is van iemand die de hand met de regels lichtte - en dat is in uw voorbeeld het geval - dan is de zaak weer in het reine, als er alsnog voor gezorgd wordt, dat de regels juist gevolgd werden. Maar of je daarmee de mensen waar het om gaat het best helpt, dat is nog maar zeer de vraag.