Gemeente Utrecht: statushouders namen geen ontslag voor een uitkering

Eerder schreef het Financieele Dagblad dat tientallen statushouders hun ontslag hadden ingediend, nadat zij versnelt een woning toegewezen hadden gekregen. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad stelden naar aanleiding hiervan vragen aan de wethouder. Zij lieten weten dat het aanvragen van een uitkering en toeslagen ‘een perverse prikkel’ is om te stoppen met werken. De situatie was ‘kwalijk en onacceptabel’, omdat werken volgens hen een belangrijke manier is onderdeel te worden van de samenleving.