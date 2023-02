Rechts belemmert liever rechtsgang dan beleid uit te voeren: ‘Waarom moeilijk doen, als het ook Poetin kan’

22 feb. 2023 - 20:52

Zo rolt rechts. Alles mag opgeofferd worden, ook je eigen rechten, al zie je dat zelf nog niet. En waarvoor? Niks, de vraag is waartegen! De rechtsstaat is niet veilig bij, en niet heilig voor rechts. Het is verontrustend hoe licht er gedacht wordt over een motie om te 'onderzoeken' hoe erg *onze* rechten ingeperkt mogen worden. Snappen de eerdere reaguurders echt niet dat 'er nog rechters in Berlijn zijn'? Dat de uitvoerende macht zich aan haar eigen wetten moet houden? Voor ons gezamenlijk belang? Dat diezelfde wetten door de wetgevende macht zijn gemaakt? Ja, het is een onderzoek/verkenning. Maar waarom zou je het willen onderzoeken als je het niet door wil zetten? Een gedachte-experiment hoef je heus niet door de regering uit te laten voeren. Van overrulen is geen sprake: de wetten worden nageleefd. Wordt er teveel geprocedeerd? Dat duidt op slechte wetten. En wie is er verantwoordelijk voor? Juist ja. En als klapstuk: Johan Vollenbroek is basically Putin. De wet van Godwin is gereïncarneerd. Als democratie het laatste slachtoffer is, is de rechtsstaat de voorlaatste.