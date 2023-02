SGP vindt rechtszaken tegen de staat maar lastig en vindt Kamermeerderheid om dat recht te ondermijnen

De SGP heeft in een poging de rechtsstaat te ondermijnen een Kamermeerderheid aan zijn zijde gevonden. Het zogenaamde “staatsrechtelijk geweten” van de Kamer wil dat de rechter extra eisen stelt aan belangenorganisaties die rechtszaken beginnen tegen de staat. De directe aanleiding daarvoor zijn de rechtszaken tegen het kabinet over het gebrek aan klimaat- en stikstofbeleid.

Een voorbeeld is Urgenda dat met succes tegen de staat procedeerde omdat die tekortschoot in het tegengaan van broeikasgassen. Zowel de rechtbank Den Haag als het Hooggerechtshof stelden Urgenda in het gelijk en verplichtten de staat om vanaf 2020 jaarlijks 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dit tot grote ontevredenheid van het kabinet.