Rechter vernietigt muilkorvend vonnis tegen PRO-raadslid met kritiek op provocerende pretparkmiljonair Actueel Gisteren • leestijd 1 minuten • 5359 keer bekeken • Bewaren

Het Rotterdamse PRO-raadslid Kevin van Eikeren, die zich graag uitdrukt in volkse taal, hoeft zijn scherpe woorden over pretparkmiljonair Wim Beelen niet terug te nemen. Van Eikeren stelde onder meer dat Beelen een noodlijdend pretpark heeft overgenomen om de grond later met veel winst aan de gemeente Rotterdam te kunnen verkopen. De stad is naarstig op zoek naar plekken om woningen te bouwen.

Beelen sleepte de politicus voor de rechter in een poging de kritiek te smoren en werd eerder deze week aanvankelijk in het gelijk gesteld. Een hogere rechtbank heeft nu besloten dat het vonnis in de prullenmand thuishoort.

In hoger beroep heeft de rechtbank tijdens een spoedzitting bepaald dat Van Eikeren zijn uitspraken niet hoeft te rectificeren. Ook worden de proceskosten toegewezen aan Wim Beelen. De inhoudelijke onderbouwing hiervan wordt later pas bekend gemaakt. Kevin van Eikeren geeft aan heel blij te zijn dat hij niet hoeft te rectificeren. "Ik laat me niet intimideren en blijf doen waarvoor ik gekozen ben: opkomen voor gewone Rotterdammers, met Rotterdam-Zuid voorop. Wie veel geld heeft, mag niet bepalen hoe onze stad eruit ziet", klinkt het strijdbaar.

Beelen die graag provoceert en Rotterdam onder mee wil opzadelen met een bijbelse attractie, zegt "niet verrast" te zijn.