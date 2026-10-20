Raadslid moet van rechter kritiek op provocerende miljonair terugnemen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 562 keer bekeken • Bewaren

Het Rotterdamse PRO-raadslid Kevin van Eikeren, die gewoon is in direct Rotterdams uit te leggen waar het op staat, moet enkele uitspraken over miljonair Wim Beelen terugnemen. Beelen heeft in de stad de hand weten te leggen op een failliet pretpark. Van Eikeren verdenkt hem ervan daarmee te willen speculeren. Beelen vergaarde eerder een fortuin door in het Amsterdams havengebied grond met megawinst door te verkopen aan de gemeente. Volgens Van Eikeren wil Beelen de prijs van de bewuste grond in Rotterdam opdrijven. De gemeente wil in het gebied huizen gaan bouwen. Ook beschuldigde hij de vermogende ondernemer van corrupte praktijken.

Dat vond de rechter te ver gaan, meldt Rijnmond.

Volgens de rechter dient Van Eikeren binnen 72 uur een rectificerend bericht op Instagram en LinkedIn te plaatsen. Desondanks gaat het raadslid in hoger beroep. “Deze uitspraak raakt een fundamenteel principe: de vrijheid van raadsleden om zich uit te spreken. Ik ben het niet eens met het oordeel en ga in hoger beroep", laat hij schriftelijk weten. (...) Tijdens het hoger beroep wil Van Eikeren zijn uitspraken 'in een bredere context benadrukken', laat hij weten. "Ook zal ik inbrengen dat ik na de zitting heb vernomen dat Beelen in 2018 mede-eigenaar werd van 67 woningen in Charlois.'

Het raadslid wordt gesteund door zijn partij. Beelen, die om het zacht uit te drukken de aandacht van de media niet schuwt en vaak geruchtmakende uitspraken doet. is blij met het hoger beroep. "Daardoor kunnen we nog veel dieper uitzoeken hoe het precies zit." Beelen beschuldigt de partij ervan "niet de juiste intenties voor Rotterdammers” te hebben.

Beelen ligt regelmatig in de clinch met de overheid. Zo trachtte de gemeente Rotterdam te voorkomen dat Beelen een zogenaamd nagebouwde 'Ark van Noach' afmeert in het centrum de havenstad. Dat mislukte.