Rechter: ten onrechte ontslagen PVV'er die werkgever intimideerde, heeft recht op 25 procent bovenop salaris

Maurice Meeuwissen in de Rotterdamse gemeenteraad.

PVV’ers hoeven niet op hun CV te zetten dat ze actief zijn geweest voor de racistische partij. Dat valt op te maken uit de uitspraak die de Rotterdamse rechtbank heeft gedaan in een zaak die was aangespannen door een voormalige fractiemedewerker van de PVV. De voormalige fractiemedewerker, tevens de partner van het voormalige PVV-raadslid en tribunaaldreiger Maurice Meeuwissen, had eind vorig jaar een baan gekregen bij een stichting, schrijft Rijnmond. Vlak voor hij daar aan de slag zou gaan kreeg de voormalige fractiemedewerker echter bericht dat hij niet hoefde te komen.

In de ontslagbrief stond het volgende: “Naar mij vandaag is gebleken bent u echter niet volledig geweest in het verstrekken van informatie aan het fonds. U heeft namelijk nagelaten te vermelden dat u fractiemedewerker bent geweest voor de PVV-fractie in de gemeenteraad van Rotterdam, meer concreet voor uw partner en PVV-gemeenteraadslid Maurice Meeuwissen. Voorgaande blijkt echter niet uit uw aan ons gestuurde CV en ook niet uit uw openbare Linkedln-profiel. In het sollicitatiegesprek heeft u dat evenmin verteld toen uw vorige baan en werkgever ter sprake kwamen.”

De nieuwe werkgever vond dat de sollicitant die informatie wel had moeten delen. Onder meer omdat hij “verantwoordelijk is geweest voor het formuleren van betogen en het schrijven van opiniestukken van” Meeuwissen. “De inhoud en het doel van die werkzaamheden laten zich niet verenigen met de waarden en normen” van de stichting, “en de grote waarde die zij in dat kader hecht aan een inclusieve organisatiecultuur.”

Na het ontslag hebben Meeuwissen en de fractiemedewerker een bezoek gebracht aan de stichting. Daarbij hebben zij tegen de wil van de directeur opnames gemaakt en het “ontslag op intimiderende wijze aan de orde gesteld en toegang tot de werkplek geëist”, zo valt te lezen in het vonnis. Daarmee hebben zij volgens de rechter “een grens overschreden”.

Tegelijkertijd stelt de rechter vast dat een werkgever een werknemer niet zomaar kan ontslaan vanwege zijn politieke overtuiging – dat is in strijd met de wet. De rechter heeft er begrip voor dat een stichting werknemers zoekt met dezelfde normen en waarden. Maar als de stichting de PVV’er had willen ontslaan, dan had het voor de hand gelegen om dat te doen “op basis van gedrag of handelen tijdens zijn dienstverband”. Daarom moet de stichting de intimidatie-PVV’er zijn achterstallige salaris betalen, plus een verhoging van 25 procent. Per 1 juni wordt het contract alsnog ontbonden.