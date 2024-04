Rechter haalt streep door gaswinning bij Schiermonnikoog vanwege stikstofcrisis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 246 keer bekeken • bewaren

Het bedrijf ONE-Dyas mag niet naar gas gaan boren bij Schiermonnikoog. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door verscheidene milieuorganisaties, zoals Deutsche Umwelthilfe en Mobilisation for the Environment (MOB). De rechtbank oordeelt dat er sprake was van tekortkomingen in de door de overheid verleende omgevingsvergunning.

De NOS bericht: “De vergunning werd ongeldig verklaard omdat de aanpak van de stikstofuitstoot niet voldoende was onderbouwd. Het plan was om stikstofrechten van boerderijen te kopen om zo de stikstofuitstoot te compenseren. Ook was er onvoldoende bewijs dat de stikstofuitstoot geen schadelijke effecten zou hebben op beschermde natuurgebieden. Hierdoor voldeed het project niet aan de juridische en milieunormen die bestaan om de natuur te beschermen.”

“De stikstofuitstoot van het boorproject vormt een risico voor de duinen op Schiermonnikoog, waar al te veel stikstof neerkomt”, aldus MOB in een verklaring. In een toelichting stelt Stijn van Uffelen van MOB: “De overheid heeft allerlei plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Daar wordt ook veel geld voor uitgetrokken. Maar ondertussen zien wij iedere dag trucs waarmee de feitelijke uitstoot kan toenemen.”

Het is een werkelijkheid die niet lijkt door te dringen bij drie van de vier partijen die nu in gesprek zijn over de vorming van een ultrarechts kabinet. Tijdens een Kamerdebat bleven BBB en NSC deze week aandringen op het zoeken naar nieuwe sluipwegen om de stikstofregels te omzeilen en toch vergunningen te verstrekken. Van de formerende partijen lijkt alleen de VVD ervan doordrongen dat dat inmiddels een onbegaanbare weg is.