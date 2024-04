148 Dagen na de verkiezingen: Wilders demoniseert Van der Burg, NSC ontkent stikstofcrisis

Nog nooit is de formatie zo transparant geweest als nu. Iedereen kan meekijken hoe de vier partijen die een ultrarechts kabinet willen vormen, rollebollend over straat gaan. Zo noemt de permanent verontwaardigde Geert Wilders VVD’er Eric van der Burg op X een “eng mannetje”. “Tijd dat ie snel opkrast.” Ook deelde de leider van de eenmanspartij een tweet waarin de PVV werd opgeroepen om aan te sturen op nieuwe verkiezingen – die hij vervolgens weer weghaalde .

Tot nu toe lijken de vier formerende partijen het alleen eens over de wens om weer 130 kilometer per uur te gaan rijden. Over stikstof liggen de standpunten ver uit elkaar, blijkt uit een verslag van de Volkskrant . BBB, PVV en NSC ontkennen dat er een probleem is, de VVD ziet de realiteit wel onder ogen.

De Volkskrant: “VVD’er Thom van Campen geeft blijk van verrassend zelfinzicht als hij zijn drie formatiepartners een spiegel voorhoudt. Hij zegt de irritatie van NSC, PVV en BBB over het technocratische karakter van het stikstofbeleid (met rekenmodellen en kritische depositiewaarden) te begrijpen, maar zoekt de schuld daarvoor ook bij zichzelf. ‘We moeten eerlijk erkennen dat dit is ontstaan omdat we op juridisch gebied zo veel mogelijk ruimte wilden innemen. De kritische depositiewaarde is er gekomen, omdat we de allermaximaalste ruimte wilden pakken om de natuur pijn te doen en ruimte te creëren voor economische activiteit.’”