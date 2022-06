Rechter geeft OM groen licht om dansleraar Engel te vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) mag doorgaan met het vervolgen van dansleraar Willem Engel wegens opruiing. Dat was maandagochtend het oordeel van de rechtbank Rotterdam in een tussentijdse zitting. Ruim 22.000 mensen deden aangifte tegen Engel die zijn volgelingen onder meer aanspoorde om zorgmedewerkers te intimideren.

Zo riep hij op tot het bellen van een verzorgingstehuis in Goirle nadat die instelling voor de tweede keer de deuren sloot voor bezoekers. Volgens Engel handelt hij altijd ‘uit liefde’, maar de telefonisten van het verzorgingstehuis werden platgebeld en uitgescholden. ,,Ik wens u een langzame, pijnlijke en eenzame dood in combinatie met ernstige ziektes”, riep een van de bellers.

Volgens de advocaat van Engel, die zijn cliënt onder meer gelijkstelde met passages uit de Bijbel en dan niet vanwege de achternaam, heeft Engel slechts gebruik gemaakt van zijn vrijheid van meningsuiting. 'De vrijheid van meningsuiting is een kolossaal grondrecht', aldus de de rechter. 'Daarom moeten we er juist in deze zaal een debat over hebben en niet nu al beslissen de zaak niet te behandelen'.