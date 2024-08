Rechter doet uitspraak: bunq was coulant Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 557 keer bekeken • bewaren

Al eerder schreef ik over het beeld dat de laatste tijd, mijns inziens onterecht, is geschetst van bunq. De online bank zou te fraudegevoelig en onveilig zijn. Een opmerkelijke conclusie, getrokken door met name NRC-journalist Stijn Bronzwaer die vrij selectief lijkt te hebben geshopt uit de feiten.

Zijn belangrijkste take: bunqers (klanten van bunq) zouden meer kans lopen om fraudeslachtoffer te worden dan bij een andere bank.

Echter, wie naar de cijfers keek zag al lang dat er in het afgelopen jaar 10.000 gevallen van spoofing (bankhelpdeskfraude) zijn in Nederland, waarvan slechts 85 slachtoffers van spoofing en phishing bij elkaar bij bunq.

Ook verschenen diverse berichten waarin werd gesteld dat bunq slachtoffers van genoemde fraude niet zou compenseren. Grote woorden waren er over rechtszaken die aangespannen zouden worden tegen bunq. En toen Ali Niknam, de oprichter van bunq daarop reageerde en uitlegde dat bunq gewoon de wetgeving volgt en dus compenseert wanneer mensen zelf geen schuld hebben, maar dat, in de woorden van Niknam "wanneer iemand zelf zijn eigen autosleutels weggeeft is die persoon er ook zelf verantwoordelijk voor dat de ontvanger van die sleutels er met de auto vandoor gaat" - was het moord en brand. Want wat een arrogantie en die arme mensen.

Begrijp me niet verkeerd, het ís ook heel naar voor deze mensen. Opgelicht worden is vreselijk. En misschien juist wel extra vreselijk wanneer je zelf zo stom bent geweest je inlogcodes weg te geven en alle waarschuwingen vanuit bunq te negeren.

Maar bunq wreef over haar hart en bood een fiks aantal gedupeerden, die daar eigenlijk geen recht op hadden, toch een compensatie aan van gemiddeld 85% van de verloren bedragen. Supersympathiek.

Echter, dat was niet voor iedereen voldoende. Aangemoedigd door de berichtgeving over het grote onrecht dat bunq heet zeiden verschillende slachtoffers ervoor te kiezen om het compensatieaanbod te weigeren en naar de rechter te stappen voor een volledige terugbetaling plus schadevergoeding.

En de eerste uitspraak, die was afgelopen maandag.

De klant bleek inderdaad zelf via een video zijn eigen inlog te hebben afgegeven, waarschuwingen genegeerd, inlogtoestemming te hebben gegeven voor een extra apparaat en zo was het appeltje eitje voor de fraudeurs. Oh en het slachtoffer dacht zelf misschien last te hebben gehad van geheugenverlies als bijwerking van medicijnen.

Kon bunq daar tegenop beveiligen? Nee.

Dus wat is de uitspraak van de rechter?

Ali Niknam had gelijk. bunq was coulant. En dat betekent feitelijk dat deze persoon nu twee keer slachtoffer is: eerst van de fraudeurs en daarna van een advocaat die adviseerde om het compensatieaanbod van bunq te weigeren.

Wat overblijft zijn de proceskosten.