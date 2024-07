De maat is vol voor bunq Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

Afgelopen week schreef ik dit stuk over de - volgens mij - nogal dubieuze berichtgeving door steeds dezelfde journalist (al dan niet in co-productie) in NRC Handelsblad over online bank bunq. Ik vroeg mij onder andere af of hier nog kon worden gesproken van journalistieke integriteit.

Kennelijk was ik niet de enige met grote twijfels over de serie stukken van, laten we zijn naam nog maar een keer noemen: Stijn Bronzwaer. Jeroen van Glabbeek (CM.com en Universiteit Eindhoven) schreef op zijn Linkedin bijvoorbeeld dit bericht, waarin hij onder andere aanhaalt dat Bronzwaer al eerder tendentieus schreef over o.a. Booking.com. En, relevanter misschien, ik citeer: "wat ik ook hoorde van mensen bekend met deze zaak is, dat heel deze kift waarschijnlijk ontstaan is doordat een ex medewerker van jou (Ali Niknam/bunq), die in enigszins overspannen toestand al bij jou (Ali Niknam/bunq) in dienst kwam en in nog overspannendere toestand weer uit dienst ging een persoonlijke vriendin is van de journalist in kwestie."

Enfin. Bij bunq hebben ze er zelf inmiddels ook genoeg van. Ali Niknam, oprichter en CEO, liet vanmorgen via Linkedin weten dat wat hem betreft de maat vol is nu ook zijn medewerkers ongewenst bij naam worden genoemd in de krant en zo publiek worden meegesleurd in een hetze (mijn woorden). Er is een advocaat ingeschakeld en vanmorgen vonden ze bij de krant een sommatie op de mat.

Opvallend is met name de paragraaf waarin te lezen valt dat uit de documentatie die in handen is van journalist Stijn Bronzwaer juist blijkt dat bunq wél alles doet om te voorkomen dat misbruik (van mogelijkheid tot inzage in bankrekeningen) plaatsvindt. Exact het tegenovergestelde van wat is beweerd in de krant.

To be continued.