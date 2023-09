Rechter: Chemours is verantwoordelijk voor vervuiling wijde omgeving met gevaarlijke PFAS Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 188 keer bekeken • bewaren

De rechtbank in Rotterdam stelt vast dat de chemische multinational Chemours verantwoordelijk is voor de uitstoot van gevaarlijke PFAS in de wijde omgeving van Dordrecht. De fabriek verspreidt de giftige stoffen zowel door de lucht als via lozingen op de Merwede. Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht hebben een civiele zaak aangespannen tegen het Amerikaanse bedrijf om schadevergoeding te kunnen eisen voor de aangerichte milieuramp. De rechter stelt de gemeenten in het gelijk.

De vier gemeenten willen met de rechtszaak Chemours en haar voorganger Dupont verantwoordelijk stellen voor de PFAS-schade die is aangericht. Dat is ze met dit vonnis gelukt en dat maakt de weg vrij voor een schadevergoeding. De gemeenten noemen in de dagvaarding ondermeer de onrust die de uitstoot heeft veroorzaakt onder bewoners en de vertraging die is opgelopen bij bouwprojecten op vervuild terrein. Daarnaast willen ze de kosten vergoed krijgen voor bodem- en gezondheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd met gemeenschapsgeld.Volgens de gemeenten heeft Chemours onjuist gehandeld. Ze zouden hebben geweten van de milieu- en gezondheidsrisco's van GenX en voorganger PFOA, maar die informatie niet hebben gedeeld. Ook zou het bedrijf te weinig hebben gedaan om de schadelijke gevolgen van de uitstoot te voorkomen. Het bedrijf zegt op haar beurt juist tientallen miljoenen te hebben geïnvesteerd in het terugdringen van de uitstoot en zegt nog maar een paar gram PFAS-achtige stoffen uit te stoten.

Zembla onthulde eerder hoe Dupont, later Chemours, al tientallen jaren op de hoogte is van de vergiftiging maar die uit winstbejag in de doofpot stopte. In de VS is het bedrijf al eerder veroordeeld voor soortgelijke praktijken.