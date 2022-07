Rebekka Timmer verkozen tot voorzitter BIJ1

3 jul. 2022 - 12:42

Ja, precies Jozias Het is gewoon een klassieke communistische partij, eigenlijk, dat Bij1. In die zin is het wel goed dat ze weg is gegaan bij de SP, want de SP is niet echt communistisch natuurlijk. Eerder gewoon sociaal democratisch. Staatscommunisme heeft totaal gefaald. Alleen het Titoisme project, had nog enig succes. Dit was het communistische systeem in Joegoslavië. In dit systeem was er wel een vrije markt, maar de grote industrieën werden genationaliseerd. De staal en kolenindustrie, geloof ik. Dus, dan zou de NL staat wel kroegen en winkels en discotheken overlaten aan de markt. Maar het onderwijs, de kolen en staal etc, dat zou van de staat zijn. Een soort middenweg, eigenlijk. Ik geloof dat ze het markt socialisme noemde. https://polcompball.miraheze.org/wiki/Titoism https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Socialist_Federal_Republic_of_Yugoslavia Heel veel weet ik er niet vanaf. Maar dit was niet zo desastreus als Stalinisme, Maoïsme. Ik hoef geen Stalin en Mao meer. Iets dat binnen Bij1 kringen een vrij 'problematische mening' is haha "BIJ1 wil van de grond af werken aan een economie die democratisch gepland wordt door iedereen die eraan deel heeft. We gaan de producten en hoeveelheden produceren waar behoefte aan is en de opbrengsten komen ten gunste van de werkende mensen Ja, maar zoiets zou nu dus al kunnen gebeuren, zonder onteigeningen.Je kan nu gewoon een winstdelend bedrijf beginnen. Misschien kan Bij1 daarmee helpen, met de opzet