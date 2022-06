Voorzitter Bij1 stapt op: 'Als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos behandeld'

25 jun. 2022 - 11:33

Mark Huysman, Ik denk dat je het zo wel goed duidt, gegeven dat er niet veel meer bekend is dan dat de landelijk voorzitter opstapt en zich kennelijk onheus bejegend voelt. De vraag is of dit persoonlijke onmin is of dat er ook een richtingenstrijd gaande is. Hoewel we daar misschien nooit helemaal duidelijkheid over zullen krijgen, in het geval van die ruzie omtrent Quincy Gario is dat voor mij ook nooit helemaal duidelijk geworden.