RAI uitgeroepen tot Russisch grondgebied na manifestatie Forum voor Democratie Opinie • Vandaag

© cc-foto: DennisM2

Na een manifestatie van Forum voor Democratie zondagmiddag weigerde de Russische ambassadeur Alexander Shulgin het Amsterdamse congrescentrum RAI te verlaten. In plaats daarvan riep hij het uit tot soeverein Russisch grondgebied.

“De RAI is altijd van Rusland geweest en niemand kan ons dit historische erfgoed ontzeggen”, liet Shulgin in een verklaring weten. “De fascistische Hollandse bezetters hebben lang voorkomen dat er in de RAI Russisch werd gesproken, maar vanaf nu zal dat hier de voertaal zijn. Wie in Raiski Oblast nog een cola uit een automaat wil halen, zal daarvoor vanaf volgende week roebels nodig hebben. Als blijk van goede wil beloven we voorlopig geen kernwapens te installeren, maar dan moet de Nederlandse regering wel snel met concessies komen.”

Volgens kolonel Gideon van Meijeren, hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst van de RAI, zijn de bezoekers van de manifestatie opgetogen over de nieuwe machthebbers: “We hebben het systeem omgegooid en daar zijn we trots op. Morgen gaat de forumschool hier gewoon open. Om indringers buiten te houden hebben we het gebouw wel hermetisch moeten afsluiten met een antifascistische verdedigingswal. Daardoor kunnen mensen helaas ook niet naar buiten, behalve met een vrijgeleide van het Kremlin.”

Premier Mark Rutte liet weten het verlies van grondgebied te betreuren, maar zag geen reden om in te grijpen. “Het is natuurlijk altijd vervelend wanneer boze Russen je land bezetten en dreigen het in de as te leggen, maar je moet de dingen wel in perspectief blijven zien en met respect naar elkaar luisteren. Ik heb Stef Blok gevraagd een taskforce samen te stellen om te kijken of er mogelijkheden zijn de RAI eventueel terug te krijgen, maar dat zal heel, heel moeilijk worden.”

In de loop van de middag landde een Russisch diplomatiek vliegtuig op Schiphol om een uitweg uit de impasse te zoeken. Niet veel later verscheen op het parkeerterrein van de RAI zware artillerie, gericht op de binnenstad van Amsterdam. Volgens de papieren betrof het hier gereedschap om landbouwgrond om te ploegen, legde Rutte uit, zodat er geen reden was om het geschut tegen te houden. Landbouwvoertuigen vallen niet onder de sancties die de EU tegen Rusland heeft ingesteld.

In Oekraïne, waar de Russen eerder een vergelijkbare tactiek toepasten, schoten boeren regelmatig te hulp om Russisch legertuig met hun trekkers weg te slepen. De Nederlandse regering hoeft in dit geval niet op de Farmers Defence Force te rekenen, bezwoer voorman Marc van de Oever: “In Rusland doen ze helegaar niet aan stikstof en dierenwelzijn. Dat land is in vele opzichten een voorbeeld voor ons.”