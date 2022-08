9 aug. 2022 - 15:17

@oproerkraaier "De definitie die ik citeer is afkomstig van de aivd. " Weet ik, daarom citeer ik daar uit, zodat we het over hetzelfde hebben. "@volrin. Op welke wijze is de maatschappij ontwricht dan? " Is dit een serieuze vraag? Of ben je nu echt op trieste wijze aan het trollen? Het blokkeren van snelwegen. Het blokkeren van bedrijven, distributiecentra en openbare gebouwen. Het bedreigen van individuen als ook organisaties die rommel op ruimen. Nog meer voorbeelden nodig of blijf je doen alsof je het niet snapt? "Je mag natuurlijk je mening hebben maar dit is wat Jelle van Buuren, terrorisme deskundige bij de universiteit van leiden hierover zegt:" Nu ben je de doelpalen aan het verplaatsen. Eerst was je stelling dat de definitie van het AIVD voldoende was om iets wel of niet te bestempelen als terrorisme. Nu is opeens Jelle van Buuren de objectieve arbiter? "Wanneer is er sprake van terrorisme? ‘Ik ben voorzichtig met die beladen term. We moeten de lat niet te laag leggen. Bij terrorisme is er sprake van geweld dat gericht is tegen mensenlevens." Niet volgens de definitie van het AIVD. Dus wat is het oproerkraaier? De AIVD heeft het mis of Jelle?