Anti-overheidsterreur maakt nieuwe ruk naar extreemrechts: nazivlag opgehangen boven snelweg

Zaterdagavond werden opnieuw vernielingen aangericht op de snelwegen. Langs de A15 werden hooirollen in brand gestoken, bij Stroe gingen autobanden in de fik. Naast het vuur wapperde de nazivlag. Of de vlag is opgehangen door boze boeren, of door de meelopers die zich vanuit hun eigen complotwanen hebben aangesloten zoals ook de aanhangers van het extreemrechtse Forum voor Democratie doen, is nog niet duidelijk.