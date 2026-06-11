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Racistische pogrom in Belfast werd al maanden gepland, politie wist ervan Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 444 keer bekeken • Bewaren

Het extreemrechtse geweld deze week in Belfast, waarbij mensen van kleur uit hun huizen werden verjaagd, was goed voorbereid. De Noord-Ierse politie werd al zeker acht maanden gewaarschuwd voor een mogelijke racistische pogrom.

De vrijwilligersorganisatie The Accountability Project Northern Ireland liet de politie sinds november vorig jaar tientallen keren weten dat rechtsextremisten de woningen van migrantengezinnen in het vizier hadden, meldt The Guardian.

Deze week gingen rechtsextremisten in Belfast daadwerkelijk over tot brandstichting en het verjagen van migranten. “We zien mannen van deur tot deur gaan om buitenlanders het land uit te zetten, uitsluitend op basis van hun huidskleur”, aldus het Lagerhuislid Claire Hanna uit Belfast over het geweld.

De getroffen gezinnen stonden op een ‘hitlist’ die al maanden in extreemrechtse kringen circuleerde. De betreffende lijst werd al in januari met de politie gedeeld, en ging ook deze week rond in extreemrechtse app-groepen.

In een Facebook-bericht worden ook dreigementen geuit aan de verhuurders die mensen van kleur onderdak bieden. “Iedereen die betrapt wordt op het financieren of helpen bij de huisvesting van deze beesten, is schuldig”, aldus de rechtsextremisten.

Op sociale media wordt deze week volop olie op het vuur gegooid door rechtsextremistische agitatoren zoals Elon Musk (“vecht terug of sterf”), Eva Vlaardingerbroek, Tommy Robinson en Rupert Lowe van de extreemrechtse partij Restore Britain.