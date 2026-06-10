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Racistische pogrom in Belfast na oproepen van Elon Musk en andere rechtsextremisten Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 383 keer bekeken • Bewaren

Na oproepen van extreemrechtse leiders als Elon Musk, Tommy Robinson en Rupert Lowe zijn gemaskerde mannen in Belfast de straat opgegaan om huizen en auto’s van inwoners van kleur in brand te steken. Ze schreeuwden teksten als “buitenlanders eruit”. Racisten bestormden een huis van een migrantengezin om de woning naar eigen zeggen te “bevrijden”.

Het sociaaldemocratische Lagerhuislid Claire Hanna uit Belfast spreekt van een “racistische pogrom”. “We zien mannen van deur tot deur gaan om buitenlanders het land uit te zetten, uitsluitend op basis van hun huidskleur.”

De racistische geweldsuitbarsting volgt op een mesaanval van een 30-jarige Soedanese asielzoeker. Beelden daarvan werden veelvuldig verspreid op sociale media, vaak voorzien van racistische teksten.

Rechtsextremisten uit alle delen van Europa en de VS gooien olie op het vuur. Zo spreekt de racistische Nederlandse influencer Eva Vlaardingerbroek van “genocidaal geweld” tegen witte Britten, terwijl de Poolse Europarlementariër Dominik Tarczyński oproept tot “massadeportaties”.

De Noord-Ierse premier Michelle O’Neill roept ondertussen op tot kalmte. “Al die mensen die op sociale media de spanningen aanwakkeren en daar maar al te graag voor zorgen, zij vertegenwoordigen ons niet.”