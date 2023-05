Racistische FvD’er blijkt verdediger buitenlandse pedofiele aanrander • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2549 keer bekeken • bewaren

De man die vrijdag door een groep jongeren op station Bijlmer is mishandeld en op het spoor is geduwd, zou kort daarvoor een minderjarige jongen ongevraagd op zijn mond hebben gezoend. Dat meldt Het Parool. Tegen de man die in elkaar werd geslagen en nog altijd spoorloos is, is inmiddels aangifte van aanranding gedaan. Het Forum voor Democratie-Kamerlid gebruikte het voorval deze week om een racistische tirade af te steken in het parlement.

De politie heeft inmiddels enkele verdachten van de mishandeling aangehouden. Het Parool schrijft:

Tenminste drie verdachten hebben verklaard dat, voorafgaand aan de mishandeling, ‘een blanke man’ een jongen die op dat moment net 16 jaar oud was ongevraagd op zijn mond zoende. [...] De jongen die ongevraagd op zijn mond gekust zou zijn, zou vervolgens twee vrienden hebben geroepen om hulp. Met zijn drieën spraken ze de man aan op zijn gedrag. Het latere slachtoffer zou de jongen daarop opnieuw hebben aangeraakt, waarop de drie jongens hem te lijf gingen.

Op videobeelden is te zien hoe een groep jongeren de man slaat en schopt, ook wanneer hij op de grond ligt. Nadat hij overeind is geklommen, valt hij op het spoor, ogenschijnlijk nadat hij door de jongeren is geduwd. De man weet aan de overkant van het spoor weer op het perron te klimmen, geholpen door een reiziger. Het Parool:

De man, van circa 40 jaar oud, sprak geen Nederlands en nauwelijks Engels. Volgens de getuige sprak hij mogelijk Italiaans. Toen de getuige aanbood 112 te bellen, zou het slachtoffer hebben gezegd: ’No, no, no police’. Nadat hij zijn rugzak had toegeworpen gekregen, zoals op de beelden te zien, stapte hij in een trein richting Schiphol. Ondanks herhaaldelijke oproepen heeft hij zich nog niet gemeld.

De aangehouden minderjarige verdachten worden door het OM verdacht van poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. De advocaat van de 16-jarige jongen die op zijn mond gezoend werd, zegt dat zijn cliënt inziet dat hij verkeer heeft gehandeld: “Een puberbrein van een net 16-jarige jongen functioneert anders dan dat van een volwassene, zeker als hij belaagd wordt met een seksueel delict.”

Dinsdag liep een debat in de Tweede Kamer over racisme bij de politie en de trage aanpak daarvan uit de hand na de inbreng van Gideon van Meijeren van het neofascistische Forum voor Democratie. Die besloot de aandacht te verleggen naar het incident in de Bijlmer dat volgens hem "anti-blank racisme" was. Daarbij gebruikte hij ronduit racistische terminologie om de daders te duiden. Daarop werd hem het woord ontnomen. Dat gebeurde overigens pas nadat Denk-Kamerlid Farid Azarkan bezwaar aantekende tegen het optreden van de Kamervoorzitter die slechts wat sussende woorden sprak en Van Meijeren ondertussen alle ruimte gaf voor zijn ranzige racisme.