Ranzige FvD-racist Gideon van Meijeren uit debat over racisme geknikkerd

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van het neofascistische Forum voor Democratie is uit een debat gegooid over racisme bij de politie. Dat gebeurde nadat Van Meijeren tot twee keer toe zelf ranzig racisme etaleerde. Omdat hij weigerde iets van zijn woorden terug te nemen, is hem het woord ontnomen. Het debat wordt voortgezet zonder de racist.

Van Meijeren wilde in plaats van over het stuitende racisme binnen de politie praten over een incident afgelopen weekend in Amsterdam-Zuidoost. Daar werd een man door een groep jongeren in elkaar geslagen en uiteindelijk op het spoor geduwd. Van Meijeren sprak eerst over een “zwerm negroïde personen”. Nadat waarnemend voorzitter Roelien Kamminga hem daarop op de vingers tikte, besloot Van Meijeren de jongeren “negroïde primaten”.