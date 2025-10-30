Racistisch Trump-regime laat nog maar paar duizend vluchtelingen toe, vooral witte Zuid-Afrikanen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 181 keer bekeken • bewaren

Het fascistische Trump-regime heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten volgend jaar maximaal 7.500 vluchtelingen zal toelaten, een historisch laag aantal. Het grootste deel van deze plekken is op voorhand gereserveerd witte Zuid-Afrikanen. Het besluit werd donderdag formeel bekend gemaakt, nadat eerder the Associated Press er al over berichtte.

Volgens het Witte Huis zou de beperking “in het nationaal belang” zijn, zonder verdere toelichting gegeven. Hulporganisaties reageren verontwaardigd. De International Refugee Assistance Project noemde het besluit “pijnlijk duidelijk bewijs dat politiek belangrijker is dan bescherming”. Global Refuge stelt dat het beleid “niet alleen de instroom van vluchtelingen beperkt, maar ook Amerika’s morele reputatie aantast”.

Trump steekt niet onder stoelen of banken het vluchtelingenprogramma te misbruiken voor racistisch beleid. De president rechtvaardigde eerder zijn koers met de leugen dat witte Afrikaners slachtoffer zouden zijn van discriminatie en zelfs genocide door de Zuid-Afrikaanse regering. Een leugenachtige bewering die vooral populair is bij extreemrechts, zoals in Nederland uitgedragen door PVV-Kamervoorzitter Martin Bosma. Wat vaak wordt bedoeld is gedeeltelijke landonteigening om de schadelijke gevolgen van de Apartheid deels ongedaan te maken. Volgens mensenrechtenorganisatie Action for Southern Africa bezitten witte Zuid-Afrikanen, die slechts 7,3% van de bevolking vormen, ongeveer 72% van alle landbouwgrond. Zwarte Zuid-Afrikanen, goed voor ruim 81% van de bevolking, bezitten daarentegen slechts 4%.