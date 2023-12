Racistisch geneuzel over vluchtelingen in Kijkduin klopt niet, blijkt uit undercoveractie Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 976 keer bekeken • bewaren

De asielzoekers die sinds vorige week in een hotel in Kijkduin zitten, worden sober opgevangen. Zo mogen de vluchtelingen geen gebruikmaken van het zwembad, de sauna en de fitnessruimte die in het hotel aanwezig zijn. Ze krijgen in aparte zalen simpele maaltijden voorgeschoteld, en zorgen niet voor overlast. Dat blijkt uit een undercoveractie van journalisten van Omroep West in het hotel.

“Hoewel de komst van de asielzoekers de emoties hoog deed oplopen, blijkt het in en om het hotel vooralsnog rustig te zijn. Over een gebrek aan beveiliging kan niet geklaagd worden en de verhalen over asielzoekers die ontspannen in een zwembad liggen, gebruik maken van de fitnessruimte en op onze kosten luxe maaltijden naar binnen werken, blijken niet te kloppen”, concluderen de journalisten die enkele dagen in het hotel verbleven.

PVV-leider Geert Wilders bracht vorige week een kort bezoek aan Kijkduin om de woede over de komst van de asielzoekers verder op te poken. Daarvoor hadden agressieve racisten het hotel al korte tijd bezet. Zij intimideerden het hotelpersoneel, gooiden met spullen en zeiden dat ze niet meer “aapjes” in hun stad wilden hebben.

Inmiddels is er het nodige beveiligingspersoneel actief in het hotel, meldt Omroep West. De medewerkers controleren of bezoekers van het hotel op een lijst staan. Buiten houden politiebusjes af en toe de wacht.