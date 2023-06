Racisten verspreiden complottheorie omdat ze niet kunnen verkroppen dat aanvaller Annecy christen is

Het is vaste prik bij elke aanslag. Nog voor de feiten bekend zijn, hebben schuimbekkende racisten op sociale media hun conclusies al getrokken. Zo kon het gebeuren dat kort na de bomaanslag op 22 juli 2011 in Oslo hele volksstammen ervan overtuigd waren dat de daders moslims waren. De werkelijke bommenlegger bleek een rechtsextremist: Anders Breivik.

Racisten hebben doorgaans niet vooraan gestaan toen de hersencellen werden uitgedeeld. Dat verklaart wellicht waarom ze weinig van dergelijke fouten leren. Nog altijd is hun reflex om de feiten niet af te wachten en meteen de onderbuik te laten spreken. En als de feiten na enige tijd wel bekend zijn maar niet in je staatje passen, dan kun je als rechtsextremist altijd nog suggereren dat de mainstream media het volk proberen voor te liegen.

Dat is wat er gebeurt nadat vorige week in het Franse Annecy een man met een Syrische achtergrond instak op peuters. De man droeg een kruis en verklaarde tegenover de politie dat hij een christen was. Een ongemakkelijke waarheid voor racisten die al meer dan twee decennia beweren dat de islam de enige godsdienst is die in verband kan worden gebracht met geweld.