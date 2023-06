Jonge filosoof ging mesaanvaller in Annecy te lijf

In Frankrijk wordt veel lof geuit voor een filosoof (24) die met kordaat optreden en gevaar voor eigen leven de aanvaller trachtte uit te schakelen die in de zuidelijke stad Annecy instak op onder meer kinderen . Op videobeelden is te zien dat hij zijn rugzak gebruikt als schild terwijl hij anderen roept hem te helpen de aanvaller tegen te houden. Tot drie keer toe tracht hij de met een mes gewapende man uit te schakelen. Dat laatste lukt uiteindelijke met hulp van twee toegesnelde hulpagenten.

De verdachte, een Syriër die in 2013 asiel kreeg in Zweden en trouwde met een Zweedse vrouw, wordt onderzocht door psychiaters. Vorige maand werd een asielaanvraag van hem in Frankrijk afgewezen. Hij zou al langer merkwaardig gedrag vertonen. Bij zijn daad droeg hij een kruis en verklaarde tegenover de politie christen te zijn. Volgens de autoriteiten is er geen vermoeden van terroristische motieven. Vijf slachtoffers zijn er ernstig aan toe, onder hen een Nederlands kind.