Racisten retourneren lintjes uit woede over koninklijke onderscheiding voor racismebestrijder Esajas

Drie ontvangers van een koninklijke onderscheiding hebben hun decoraties teruggestuurd omdat ze boos zijn over de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau van Mitchell Esajas. De antropoloog is onder meer oprichter van The Black Archives, cultuurhistorisch archief over het koloniaal verleden, slavernij en racisme. Esajas geeft ook leiding aan Kick Out Zwarte Piet, de vreedzame actiegroep die de afgelopen jaren in verschillende plaatsen met grof geweld werd belaagd door racisten.