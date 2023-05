Koninklijke onderscheiding voor Kick Out Zwarte Piet-voorman Mitchell Esajas

27 apr. 2023 - 21:25

@Eric [‘Juist! Er is dus ook nog hoop voor jou’] Geen schijn van kans. In de eerst plaats ben ik totaal niet geïnteresseerd in lintjes of wat voor opsmuk dan ook. In de tweede plaats laat het me volkomen koud wat anderen van me denken. En in de derde plaats ben ik, bijna op het asociale af, een eenling, een Buitenstaander zonder netwerk. [‘Gewoon doorgaan met je gevecht tegen religies…’] Dat ga ik zeker doen. Maar hier en nu even niet. Off topic en zo weetjewel [‘Of moet ik dan zeggen Don Quichotte Beisser?’] Doe maar als je dat leuk vindt, maar er is nogal een verschil tussen het vermeende racisme waar KOZP zoveel deining over schopt en het serieuze maatschappelijke en morele probleem dat ‘religie’ heet. [‘PS Overigens steun ik i.h.a. jouw anti-godsdiensige reacties hoor. {:-) Bovenstaand tekstje dient slechts ter relativering.’] Dat waardeer ik. Altijd prettig te weten dat er mensen zijn die - desnoods in wat afgezwakte vorm- dezelfde denkbeelden over maatschappelijke kwesties hebben als ik. Als dat aantal flink doorgroeit lukt het misschien uiteindelijk wel de kwalijke moreel/ethische invloed van ‘de Kerk’ op de samenleving terug te dringen. Ik denk namelijk dat het echte racisme en heel veel tot ‘racisme’ verklaarde vormen van vooroordeel, generalisatie en uitsluiting in de samenleving gevoed worden door religie. Religie is het ultieme wij-zijdenken. Onverdraagzaam en agressief. En dat is bepaald geen hersenschim.