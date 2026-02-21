Racisten rellen weer in Den Haag Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • Bewaren

Racistische relschoppers, of beter gezegd relschoppende racisten, hebben weer voor problemen gezorgd in Den Haag. De politie zag zich zelfs genoodzaakt geweld te gebruiken, met wapenstok en honden, om de openbare orde te beschermen. Een deel van de stad werd tot risicogebied verklaard.

De onruststokers verzamelden zich om amok te maken tegen het onderbrengen van 750 asielzoekers en andere hulpbehoevenden in een oud ziekenhuis dat nu dient als nachtopvang voor 80 daklozen. De demonstranten brachten daarbij onder meer de Hitlergoet.

Desgevraagd verwezen de demonstranten tegenover ANP onder meer naar een uitzending van Zembla waarin ernstige problemen werden uitgelicht bij een experiment in Amsterdam, waarover onrust is ontstaan. In Stek Oost bewonen statushouders en starters hetzelfde complex. Zembla toonde dat daar veel criminaliteit plaatsvindt en bewoners bang zijn. Een van de statushouders bleek een zedendelinquent die meermaals toesloeg en inmiddels tot drie jaar cel is veroordeeld.

Voor de racisten was die uitzending, zoals bij hen gebruikelijk, reden om zich tegen alle asielzoekers te keren.