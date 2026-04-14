Raad van State kraakt financiële keuzes kabinet-Jetten: legt rekening bij werkenden

"Bestaanszekerheid". "Opkomen voor de hardwerkende Nederlander". Bla bla bla. De Raad van State heeft stevige kritiek geuit op het financiële beleid van het minderheidskabinet-Jetten (D66, VVD & CDA). In haar jaarlijkse analyse van de voorjaarsnota constateert de hoogste overheidsadviseur dat het kabinet weliswaar soms "scherpe keuzes" maakt, maar dat die onvoldoende zijn om de economische uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Bovendien worden de extra lasten die nodig zijn voor onder meer hogere defensie-uitgaven, disproportioneel neergelegd bij werkenden: in 2026 wordt 5,8 miljard euro extra belasting geïnd, waarvan het leeuwendeel afkomstig is van mensen met een baan.

Staatsraad Richard van Zwol waarschuwde ook voor de risico's van bezuinigingen op het ambtenarenapparaat. Platte kortingen kunnen de uitvoering van beleid in gevaar brengen, aldus Van Zwol, die het UWV als voorbeeld noemde: die instantie kampt al met grote achterstanden bij het beoordelen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Ook wees de Raad van State op de fiscale regelingen die het kabinet in eigen woorden wil saneren, maar waarvan in de daadwerkelijke cijfers weinig terug te zien is. Het afschaffen van regelingen zoals de hypotheekrenteaftrek zou miljarden kunnen opleveren, maar daar blijft vooral de VVD faliekant tegen. Die partij pakt liever de allerarmsten in de samenleving aan.

De Raad van State vreest voor een oplopende staatsschuld op de middellange termijn, nu de economische groei naar verwachting afvlakt. De adviezen zijn nadrukkelijk gericht aan zowel het minderheidskabinet als de Tweede Kamer, die volgens de Raad van State een eigen verantwoordelijkheid draagt om Nederland aan de Europese begrotingsregels te houden.

BNR vult aan:

De overheid moet verder voorzichtiger zijn met bezuinigingen en geld dat overblijft niet zomaar aan andere plannen uitgeven. Tot slot benadrukt de Raad dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden en dat belastingregels die niet goed werken moeten worden aangepakt.

Bron: ANP