Kabinet-Jetten laat de allerarmsten in de samenleving opzettelijk in de shit zitten

Het kabinet-Jetten wil 30 miljoen euro per jaar besparen door bijstandsgerechtigden bewust niet te informeren over hun recht op een uitkering. Dat meldt de NOS. Rond de 210.000 mensen maken nu al geen gebruik van de bijstand waarop ze wél recht hebben. Het kabinet wil dat zo houden, door de nieuwe Wet proactieve dienstverlening niet op de algemene bijstand van toepassing te verklaren.

Zo'n 35 procent van de mensen die wel recht hebben op een bijstandsuitkering, omdat ze onder het bestaansminimum leven, maakt daar geen gebruik van. Vaak mensen die wel werken, maar te weinig verdienen om van rond te komen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen het systeem voor die aanvullende bijstand te ingewikkeld vinden, of dat ze bang zijn voor torenhoge invorderingen van de overheid mochten ze toch een keer iets meer verdienen. De aanstaande Wet proactieve dienstverlening die vanaf 1 juli in moet gaan, is bedoeld om mensen in te lichten over de potjes waar ze gewoon recht op hebben. Behalve dus, als het aan D66, VVD en CDA ligt, voor de allerarmsten.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft een kritische brief gestuurd aan minister Thierry Aartsen (VVD) van Werk en Participatie. Tegen de NOS zegt hij:

"Dit raakt mensen die moeten kiezen tussen schoenen voor de kinderen en brood op vrijdag. Zo basaal is het. Het gaat om werkende armen en mensen onder het bestaansminimum. Wij weten hoe we deze mensen kunnen bereiken en er zijn plannen. Dan kiest het kabinet met een pennenstreek ervoor om dat niet te doen. Ik kan er met mijn hoofd niet bij."

Ook economen en juristen reageren kritisch: de bezuiniging is op de lange termijn juist kostbaar, omdat armoede leidt tot schulden, ziekteverzuim en productiviteitsverlies; kosten die uiteindelijk ook bij de overheid belanden.

Daarover schrijft de NOS: