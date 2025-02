Raad van State haalt asielmaatregelen prutsminister Faber (PVV) door de gehaktmolen

De Raad van State (RvS) beoordeelde de nieuwe voorstellen van Faber met "tweemaal een C-advies". Het advies, dat uiteen kan lopen van A tot D, oordeelt in hoeverre de wetten juridisch houdbaar en uitvoerbaar zijn. Het verplicht het kabinet niet om terug naar de tekentafel te gaan. Het is dan ook de vraag of de plannen van Faber niet alsnog ongewijzigd naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het enige lid van de PVV Geert Wilders heeft eerder al gezegd dat hij de plannen ongewijzigd wil laten.

Het is nu de vraag of coalitiepartijen VVD en NSC meegaan in de kritiek van de RvS op de uitvoerbaarheid van de PVV-plannen. Beiden partijen hebben eerder gezegd waarde te hechten aan de uitvoerbaarheidstoets op Fabers wetten aangezien gemeenten en instanties als de IND de wetten ook moeten kunnen uitvoeren. De VVD doet onder leiding van "nareis op nareis" leugenaar Dilan Yesilgöz echter weinig onder voor de PVV als het gaat om racistische maatregelen. NSC zegt nog altijd op te komen voor de rechtsstaat, maar aangezien de partij elke andere schoffering van de rechtsstaat door zijn coalitiepartners door de vingers ziet, is het ook nu nog maar de vraag wat het standpunt wordt. BBB maakt ook deel uit van de coalitie, maar er is vrijwel niemand die deze partij nog serieus neemt.